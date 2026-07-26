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Poliguacara capturó a sujeto solicitado en Cojedes y Carabobo

By Redacción Noticias24Carabobo
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Un sujeto de 23 años que se encontraba requerido por la justicia en dos estados del país fue aprehendido recientemente por efectivos de la Policía Municipal de Guacara en el casco central de la entidad.

El procedimiento se ejecutó en la calle Carabobo del municipio durante un chequeo preventivo de documentos a los transeúntes de la zona.
En el sitio, el hombre, identificado como Luis M. Pedroza, arrojó dos órdenes de captura vigentes emitidas por distintos tribunales del país: una por el Juzgado Primero (Sección Adolescente) del estado Cojedes (2022), por los delitos de robo y porte ilícito de arma de fuego; y otra por el Juzgado Segundo (Sección Adolescente) del estado Carabobo (2023), por el delito de robo.
Asimismo, el reporte policial reveló que el detenido posee registros previos por robo a transporte público y aprovechamiento de cosas provenientes del delito.
En este sentido, el caso quedó a disposición de la Fiscalía 23.ª del Ministerio Público de Carabobo.
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SourceNotitarde
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