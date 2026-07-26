Las intensas lluvias de este sábado 25 de julio, provocaron severas afectaciones viales y arrastraron vehículos en el sector Santa Ana de Carapita en Caracas.
Las fuertes corrientes de agua acumuladas en las vías principales arrastraron motocicletas a su paso e inundaron diversas viviendas y comercios.
Lluvias arrastran vehículos en Caracas
El colapso temporal del sistema de drenaje en Santa Ana de Carapita interrumpió por completo el tránsito de peatones y vehículos.
Vecinos de la zona capitalina difundieron múltiples imágenes en redes sociales para alertar sobre los graves daños causados por el evento.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas