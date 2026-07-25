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Equipos de rescate y salvamento del estado Aragua localizaron el cadáver de Edicson Leonardo Torres Silvero, de 38 años, durante la mañana del 21 de julio en el sector El Guaril de la laguna Taiguaiguay, jurisdicción de Santa Cruz.

El ciudadano, residente del sector, permanecía desaparecido desde la madrugada del domingo anterior. Según el reporte oficial, la víctima salió a pescar en una embarcación desde Bella Vista, en el municipio Sucre, en compañía de otra persona. Durante la jornada sufrieron un accidente acuático en el que el acompañante logró ponerse a salvo.

Tras perder contacto con Torres, el sobreviviente solicitó auxilio al Cuerpo de Bomberos y a Protección Civil. Los organismos de seguridad desplegaron labores de rastreo en la zona desde el lunes, sin obtener resultados en las primeras jornadas de búsqueda. El hallazgo ocurrió cuando el cuerpo emergió a la superficie al comienzo del día.

Comisiones de rescate trasladaron los restos hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), donde los especialistas practicarán la autopsia de ley para precisar las causas exactas del deceso. Las autoridades locales mantienen abiertas las averiguaciones del caso y evalúan tanto las declaraciones del testigo como los análisis forenses para esclarecer el hecho.

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