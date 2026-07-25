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Funvisis reporta sismo este 25 de julio en Naiguatá

By Redacción Noticias24Carabobo
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Últimos sismos reportados por Funvisis - Sismo en Naiguatá

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Redacción Noticias24Carabobo
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Este sábado, 25 de julio, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) emitió el reporte oficial de un nuevo sismo sentido a las 9:47 a.m.

De acuerdo con el reporte oficial, el temblor de magnitud 3.1 con epicentro en Naiguatá sacudió zonas del estado La Guaira y la Gran Caracas durante la mañana.

 

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Sismo este 25 de julio en Naiguatá

Las autoridades indicaron una profundidad superficial de 6.8 kilómetros y una localización fijada a 2 kilómetros al norte de Naiguatá y a 19 kilómetros al oeste de Los Caracas.

De acuerdo con la información institucional de Funvisis, el temblor ocurrió exactamente a las 09:47 a.m. hora local de Venezuela. La ubicación del origen del movimiento quedó registrada en la zona costera del estado La Guaira.

Usuarios en redes sociales confirmaron la percepción del movimiento telúrico en diferentes puntos del municipio Libertador en Caracas y en sectores del estado Miranda como Petare y el municipio Baruta.

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