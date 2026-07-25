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Ejecutivo ratifica a G/J González López en el Ministerio para la Defensa

By Redacción Noticias24Carabobo
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González López Ministerio para la Defensa

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes 24 de julio la ratificación del general en jefe Gustavo González López al frente del Ministerio para la Defensa.

El anuncio fue realizado por la mandataria nacional a través de su cuenta en la red social Instagram.

Dicha ratificación se oficializó durante los actos conmemorativos por el natalicio del Libertador Simón Bolívar y el aniversario de la Batalla Naval del Lago, celebrados este 24 de julio.

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