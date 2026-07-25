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El cambur es bueno a toda hora, conoce este beneficio teniendo en cuenta que uno solo durante el día puede ayudarte. Desde la mañana, la tarde y la noche puedes aprovecharlo. Esta es una de las frutas más consumidas en Venezuela.

En ayunas, puede ayudarte a activar el metabolismo, además de ayudar el sistema digestivo, y regular la glucosa desde tempranas horas de la mañana. Además te hidrata y repone electrolitos.

El cambur es bueno a toda hora

También en horas de la tarde, es excelente ya que aumenta la resistencia física, mejora la productividad. Genera la saciedad sin aportar tantas calorías, como ayuda a reponer el potasio después del cansancio.

En horas de la noche, es beneficioso, favorece un sueño más profundo, ayuda a prevenir calambres musculares. Reduce el estrés y la tensión además te ayuda en la recuperación física diaria.

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