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La Estatua de la Libertad de Valencia es uno de los símbolos que ha recorrido la ciudad. Estuvo en varias partes luego de estar en la entonces avenida Paseo Camoruco. Hoy conocida como la avenida Bolívar.

En la imagen principal de nuestra portada, indica que la misma fue colocada originalmente, donde estuvo durante décadas, es decir en la avenida Paseo Camoruco. Esta fue hecha por el escultor ítalo estadounidense, Giovanni Turini.

Dicha estatua ha estado en distintos puntos de la ciudad, ha sido testigo de avances, de manifestaciones. Ha estado cerca de la vialidad del Distribuidor San Blas como en la avenida Bolívar.

Para ese tiempo estuvo ubicada frente a la estación del ferrocarril Puerto Cabello Valencia, dice la cuenta Valencia de Antaño entre los años 1939 y 1946. Luego de eso la misma estuvo desaparecida un tiempo.

Estuvo en otros lugares de la ciudad, entre ellas en la Plaza Sucre, como en el Parque Los Enanitos o mejor llamado Parque Humboldt de Valencia. Luego fue enviada a un garaje municipal donde estuvo por muchos años.

La Estatua de la Libertad de Valencia

Estuvo incluso en Cagua, estado Aragua pero estuvo allá por motivos de reparaciones. Estuvo en el distribuidor San Blas donde ahora está el aviso de Carabobo Te Quiero. Allí estuvo donde fue recuperada por la alcaldía de Valencia. Eso fue en los años 1994.

Estuvo en una exposición en el Centro de Artes Vivas Alexis Mujica, luego de varios años fue instalada en la avenida Andrés Eloy Blanco, en Prebo. Donde ha permanecido en los últimos años. Es uno de los símbolos que ha recorrido gran parte de la ciudad y la cual sigue en pie.

Importante…

Solo quisimos hacer un resumen de donde ha estado la «Peregrina» en Valencia. No incluimos años, como tampoco algunos sucesos donde ha estado involucrada. La misma es historia de nuestra ciudad desde hace siglos.

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