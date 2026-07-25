Una ensalada de lechuga, tomate y pepino puedes prepararla para hoy. Es una de las recetas más sencillas que hay y que gusta a toda la familia. Además es una de las más nutritivas, recomendadas para acompañar el almuerzo.
Ensalada de lechuga, tomate y pepino para hoy
6 Hojas Lechuga
3 cucharadas Aceite
1/2 jugo de Limón
1/2 Pepino
1 Tomate
c/n Sal y Pimienta
Preparación:
Lavar la lechuga, tomate y pepino cortar la lechuga colocar en una fuente, cortar el tomate en cuartos y el pepino en cubos. Luego salpimentar a gusto aliñar con el jugo de limón y aceite, y a disfrutar de una deliciosa ensalada fresca.
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