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Llega el fin de semana y si te provoca preparar algo rico, tienes esta opción de la torna de zanahoria y naranja. Uno de los postres que no pasa de moda y que es tradicional por excelencia, que además gusta a toda la familia.

Torta de zanahoria y naranja, ingredientes:

2 tazas de zanahoria rallada

2 naranjas (jugo y ralladura)

2 tazas de harina

1 taza de azúcar

3 huevos

1/2 taza de aceite vegetal

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de vainilla

Preparación:

Precalienta el horno a 180°C (350°F) y engrasa y enharina un molde para pastel, asegurándote de cubrir bien el fondo y los bordes para que el bizcocho no se pegue al desmoldarlo.

En un tazón mediano, tamiza las 2 tazas de harina junto con la cucharadita de polvo para hornear En un recipiente grande, bate los 3 huevos junto con la taza de azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y de color claro, y luego incorpora lentamente la 1/2 taza de aceite vegetal y la cucharadita de vainilla sin dejar de batir.

Agrega los ingredientes secos (la harina y el polvo para hornear) a la mezcla líquida en dos o tres partes, mezclando con una espátula mediante movimientos envolventes suaves para no quitarle el aire a la masa.

Añade las 2 tazas de zanahoria rallada, el jugo recién exprimido y la ralladura de las 2 naranjas, integrando todo suavemente con la espátula para que la humedad y el sabor cítrico se distribuyan de forma homogénea en toda la mezcla.

Vierte la masa en el molde preparado y hornea durante unos 40 a 45 minutos, comprobando que está listo si al insertar un palillo en el centro este sale limpio; recuerda no abrir el horno bajo ninguna circunstancia durante los primeros 30 minutos para evitar que el centro del pastel se hunda.

Retira la torta del horno y déjalo reposar dentro del molde por unos 10 minutos para que tome firmeza, luego desmóldalo con mucho cuidado sobre una rejilla dejándolo enfriar por completo antes de intentar cortarlo o decorarlo.

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