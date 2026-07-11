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La Misión Nevado Carabobo estará hoy en Puerto Cabello en la Plaza de Nueva Taborda, Calle La Iglesia. La misión de las mascotas ha venido recorriendo todo el estado atendiendo a los animales domésticos. Entre ellos perros, gatos entre otros, desde las 10:00 de la mañana.

En dicho lugar estará despelgada la gran misión de las mascotas y se estará realizando una jornada veterinaria integral para todos nuestros animales de compañía. Recuerda dicha actividad es completamente Gratuita.

Misión Nevado Carabobo en julio 2026 hoy en Puerto Cabello

Se estará realizando desparasitación, consultas, limpieza de oídos, entre otros, atendiendo a tus mascotas hoy en la mañana. Recuerda que si tienes alguna inquietud acerca de los animales, como su cuido y alimentación puedes preguntarla.

Recuerda que tener una mascota es una gran responsabilidad, este es un miembro más de la familia. Solo buscan amor además de alimentación y mucho cariño, recuerda siempre dedicarle tiempo para que juegue.

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