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¡Ahora!, IVSS anuncia jornada de vacunación en Naguanagua

By Redacción Noticias24Carabobo
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Jornada de vacunación en Naguanagua

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El IVSS anuncia jornada de vacunación en Naguanagua, la misma es gratuita al público y facilita que todos tengan completos el esquema de inmunización. Esta se lleva a cabo en el Seguro Social de Naguanagua.

Este es conocido también como la Clínica Popular Tipo I Dr. Luis Guada Lacau, ubicada en el municipio Naguanagua del estado Carabobo. Niños, jóvenes como adultos que quieran completar el ciclo de vacunación pueden ir en los horarios que daremos a continuación.

Jornada de vacunación en Naguanagua

Turno de la mañana: desde las 7:30 am hasta las 12:00 pm

Turno de la tarde: desde la 1:00 pm hasta las 4:30 pm.

Las vacunas que están disponibles son:

Poliomielitis en sus presentaciones OPV e IPV.

Pentavalente.

Triple viral (SRP).

Fiebre amarilla, con prioridad para niños de un año.

Importante: debes llevar tu tarjeta de vacunación.

Jornada de vacunación en Naguanagua

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SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
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