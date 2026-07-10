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El IVSS anuncia jornada de vacunación en Naguanagua, la misma es gratuita al público y facilita que todos tengan completos el esquema de inmunización. Esta se lleva a cabo en el Seguro Social de Naguanagua.

Este es conocido también como la Clínica Popular Tipo I Dr. Luis Guada Lacau, ubicada en el municipio Naguanagua del estado Carabobo. Niños, jóvenes como adultos que quieran completar el ciclo de vacunación pueden ir en los horarios que daremos a continuación.

Jornada de vacunación en Naguanagua

Turno de la mañana: desde las 7:30 am hasta las 12:00 pm

Turno de la tarde: desde la 1:00 pm hasta las 4:30 pm.

Las vacunas que están disponibles son:

Poliomielitis en sus presentaciones OPV e IPV.

Pentavalente.

Triple viral (SRP).

Fiebre amarilla, con prioridad para niños de un año.

Importante: debes llevar tu tarjeta de vacunación.

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