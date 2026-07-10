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El Ingreso Integral del mes de julio comienza a pagarse la semana próxima a los trabajadores del sector público en primer lugar. Luego a los jubilados de la administración pública y los pensionados.

Los empleados del sector público cobran en primer lugar 150 dólares, lo que sería un monto probable a 106.500 bolívares el próximo 15 de julio. Este sector cobra además el resto que son 50 dólares el 30 de julio.

Mientras que los jubilados se espera que cobren un monto de 94.430 bolívares, este sector cobra luego del 15 de cada mes un 133 dólares. El resto que son 30 dólares lo cobran el último del mes.

Ingreso Integral del mes de julio 2026 y los montos probables

Los pensionados que cobran 70 dólares al mes, estarían cobrando un monto en bolívares de 49.700 bolívares. Esta fecha es aproximadamente luego del 18 de este mes, esto más el aporte de la pensión.

Con estos pagos, se llega a la mitad del mes de los pagos por parte de la Plataforma Patria. Quedando pendientes los pagos que se hacen como Bono Corresponsabilidad y Formación como de Cultores Populares y Cuadrantes de Paz.

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