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Jamilton Campaz le tocó disfrutar los elogios y felicitaciones en los primeros juegos de la “Selección Colombia” en el primer juego contra Uzbekistán en la Copa del Mundo. Ahora es todo lo contrario.

No solo ha sido el sabor amargo de la derrota en la tanda de penas máximas ante Suiza en el juego donde se disputaban su pase a la próxima fase. Suiza fue superior a Colombia, pero el tema fuerte ha sido el jugador Campaz.

El futbolista luego de fallar una ocasión de hacer un tanto y de errar en los penales ante Suiza desde allí ha vivido momentos preocupantes. Desde esa tarde Campaz comenzó a recibir “explicitas” amenazas de muerte.

Campaz no pudo abordar el avión que lo llevaría de vuelta a Bogotá, debido a las constantes amenazas las cuales fueron en aumento. Esto hizo que el jugador esperara un poco luego de los mensajes.

La situación considerada como “grave” por parte de la prensa neogranadina ha sido el tema en tendencia en las últimas horas. Las amenazas han sido no solo para el, ya que también su hija de cinco años aparece entre las personas amenazadas.

Futbolista colombiano Jamilton Campaz preocupado y el recuerdo de la muerte de Andrés Escobar

La muerte de Andrés Escobar ha salido de nuevo a la palestra luego de las amenazas a Campaz. El 2 de julio de 1994 en horas de la noche, el defensa de la “Selección” salió a un club nocturno cuando fue asesinado.

Escobar marcó un gol en contra en el partido entre Estados Unidos y Colombia. Eso bastó para que lo asesinaran a balazos en su país. Andrés considerado como “el caballero de la cancha” falleció de forma violenta a la edad de 27 años.

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