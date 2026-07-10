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España se enfrenta a Bélgica por el avance en la Copa del Mundo, el encuentro será a las 3:00 de la tarde hora de Venezuela. El cuadro ibérico vendrá con todo ante una selección belga que cuenta con sus armas.

Bélgica apelará al juego rápido y la construcción de buena defensa, España se le ha visto llegar mucho por los laterales, luego complicar al rival y buscar el gol. Los españoles irán con mucha ofensiva.

Mientras que Bélgica una vez más confía en Romelo Lukaku para poder tener acceso a la zona de España y marcar los goles. España tiene mucho que cuidarse de Bélgica ya que es un plantel muy ofensivo y táctico.

El primer tiempo será de mucho estudio de las zonas de ataque por parte de ambas selecciones. Ya en el segundo tiempo se verá como estarán jugando en búsqueda de los tantos. De igual modo, si hay tiempo extra y penales.

España se enfrenta a Bélgica

En los encuentros disputados por España, el equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró una circulación de pelota fluida y una presión alta. La cual complicó constantemente la salida de todos sus rivales.

El riesgo de los españoles, que Bélgica logre aprovechar las transiciones rápidas y ganar los duelos individuales por las bandas. Zonas que serán claves para ambas selecciones en este encuentro por el avance.

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