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La selección de Francia clasificó a las semifinales del Mundial tras derrotar vs Marruecos con resultados de 2-0 en un compromiso de alta intensidad.

Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé destrabaron el partido en seis minutos durante el segundo tiempo.

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Francia vs Marruecos Resultados

El guardameta marroquí Yassine Bounou fue la gran figura de la primera mitad al detenerle un penalti a Kylian Mbappé en el minuto 28 y desviar un potente remate de Lucas Digne al travesaño.

Sin embargo, el conjunto europeo descifró el cerrojo africano en el segundo tiempo.

Mbappé abrió el marcador al minuto 60 tras una jugada validada por el VAR. Al cabo de seis minutos y Ousmane Dembélé amplió la ventaja.

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Pese a la presión final de Marruecos y la salida preventiva de Mbappé, el cuadro galo controló el tramo definitivo para sellar su pase de ronda.

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