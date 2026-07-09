La presidenta encargada Delcy Rodríguez, recibió en reunión este jueves 9 de julio al secretario de Estado para las Comunidades de portugal, Emídio Ferreira dos Santos Sousa.
El encuentro se sostuvo con el fin de coordinar la asistencia técnica y la cooperación bilateral tras los sismos del pasado 24 de junio.
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Delcy Rodríguez reunión Portugal
Durante el encuentro, Rodríguez, agradeció la solidaridad del Gobierno de Portugal. Nación que desplegó un contingente de 64 especialistas en búsqueda. Así como rescate y atención médica de emergencia integrados a las labores de protección civil.
En la reunión técnica, donde también participaron el canciller Yván Gil y el embajador luso Manuel Frederico Pinheiro da Silva.
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