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Venezuela y Portugal coordinan asistencia técnica por sismos

By Lubin Molero
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Delcy Rodríguez reunión Portugal
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La presidenta encargada Delcy Rodríguez, recibió en reunión este jueves 9 de julio al secretario de Estado para las Comunidades de portugal, Emídio Ferreira dos Santos Sousa.

El encuentro se sostuvo con el fin de coordinar la asistencia técnica y la cooperación bilateral tras los sismos del pasado 24 de junio.

Delcy Rodríguez reunión Portugal

Durante el encuentro, Rodríguez, agradeció la solidaridad del Gobierno de Portugal. Nación que desplegó un contingente de 64 especialistas en búsqueda. Así como rescate y atención médica de emergencia integrados a las labores de protección civil.

En la reunión técnica, donde también participaron el canciller Yván Gil y el embajador luso Manuel Frederico Pinheiro da Silva.

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