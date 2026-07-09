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Un vehículo volcó y posteriormente se incendió la tarde de este jueves 9 de julio en el km 94 de la ARC. Tramo correspondiente al estado Aragua, con sentido hacia Valencia.

El siniestro dejó un saldo de tres personas lesionadas.

Vehículo volcó y se incendió en la ARC

El conductor del vehículo perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que volcara hacia el lateral derecho y entrara en libre combustión minutos después del impacto.

Al sitio del suceso se desplegaron de forma inmediata comisiones de los Bomberos de Aragua, Protección Civil, la PNB y la GNB para sofocar las llamas.

Los ocupantes lograron ser extraídos a tiempo del habitáculo, reportándose al menos tres personas lesionadas que recibieron atención médica prehospitalaria.

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