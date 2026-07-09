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El director venezolano Gustavo Dudamel compartirá el histórico show de medio tiempo del Mundial con Shakira y Justin Bieber.

El director de orquesta fue confirmado para actuar en el histórico y primer espectáculo en la final del Mundial. Mismo pautado para el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

Gustavo Dudamel compartirá el escenario con estrellas globales de la música como Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS, Burna Boy y el coro infantil PS22.

La presentación de alta factura tendrá una duración aproximada de 11 minutos, bajo un formato similar al del Super Bowl y contará con la dirección artística de Chris Martin, líder de la banda Coldplay.

El evento persigue un fin benéfico orientado a recaudar fondos para garantizar el acceso a la educación y al deporte infantil.

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