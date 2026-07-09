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Tras el lanzamiento de la Gran Misión Venezuela Renace el Gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava y la alcaldesa de Valencia Dina Castillo dieron inicio a este plan en la región.

El objetivo, ejecutar mejoras en edificaciones afectadas tras los sismos, de acuerdo a previa evaluación del semáforo de habitabilidad.

Luego de realizar una rigurosa inspección y calificar con color amarillo el edificio “Residencias San Antonio”, ubicado en las adyacencias de la avenida Bolívar, en la parroquia San José de la jurisdicción, un equipo multidisciplinario entre funcionarios de la secretaría de infraestructura de la gobernación del estado, el Instituto de Vivienda y Equipamiento del estado Carabobo (Ivec), el Sistema Integrado de Emergencias Carabobo, e integrantes del Colegio de Ingenieros iniciaron mejoras en esta edificación de 7 pisos y 27 apartamentos.

Misión Venezuela Renace en Carabobo

“Estamos en la residencia San Antonio, en un edificio que fue catalogado por el semáforo como amarillo, tras la inspección. Y gracias a las instrucciones y el apoyo que la presidenta Delcy Rodríguez nos ha dado, nosotros estamos trabajando ya junto con los vecinos para recuperar los apartamentos que fueron dañados por el terremoto. Aquí todos vamos a salir juntos de esto, más unidos”, detalló la máxima autoridad regional.

Lacava destacó que avanzan las inspecciones a lo largo y ancho de los 14 municipios del estado, para garantizar la atención que se requiere tras la emergencia sísmica.

Por su parte vecinos de la edificación afectada, vieron con beneplácito la creación de la Gran Misión Venezuela Renace.

Misma que surgió con el propósito de dar respuesta a la población ante el doblete sísmico. Así como la llegada de las autoridades y brigadistas que dieron inicio a las reparaciones requeridas.

“Vieron que estaba bastante afectado e iniciaron las reparaciones, estamos super agradecidos la verdad. Creíamos que teníamos que repararlo nosotros y ahora recurrieron en nuestra ayuda. Expresó Miriam de Morales, habitante de la mencionada residencia.

Con este despliegue, se reafirma el compromiso de acompañar a las familias carabobeñas en la recuperación de sus hogares, transformando la adversidad en una oportunidad para la reconstrucción colectiva.

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