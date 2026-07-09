ActualidadNacionalLo más vistoPortada

Nuevo balance oficial al miércoles 8 de julio tras doble sismo

By Lubin Molero
0
113
Balance de afectados y fallecidos tras sismos
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

El Gobierno nacional presentó este miércoles 8 de julio el balance oficial de afectados, daños, fallecidos y asistencia tras los sismos registrados en el país.

El informe detalla que se ha logrado el rescate de 6.462 personas y brindaron atención directa a 86.794 familias, registrándose además 17.907 ciudadanos sin vivienda.

Balance de afectados y fallecidos tras sismos

En cuanto a la infraestructura, se contabilizan 856 edificios afectados y 190 edificaciones colapsadas.

El despliegue operativo incluye a 30.076 efectivos, 4.388 rescatistas internacionales y 28.992 voluntarios, quienes coordinan el funcionamiento de 87 campamentos transitorios y la distribución de asistencia humanitaria en medio del registro de 1.102 réplicas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Detienen a joven con arma en Valencia Sur

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaJorge Rodríguez PSUV
Artículo anterior
Detienen a joven con arma en Valencia Sur
Artículo siguiente
Cae poste de electricidad en la Avenida Bolívar de Guacara
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes