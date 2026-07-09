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El Gobierno nacional presentó este miércoles 8 de julio el balance oficial de afectados, daños, fallecidos y asistencia tras los sismos registrados en el país.

El informe detalla que se ha logrado el rescate de 6.462 personas y brindaron atención directa a 86.794 familias, registrándose además 17.907 ciudadanos sin vivienda.

Balance de afectados y fallecidos tras sismos

En cuanto a la infraestructura, se contabilizan 856 edificios afectados y 190 edificaciones colapsadas.

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El despliegue operativo incluye a 30.076 efectivos, 4.388 rescatistas internacionales y 28.992 voluntarios, quienes coordinan el funcionamiento de 87 campamentos transitorios y la distribución de asistencia humanitaria en medio del registro de 1.102 réplicas.

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