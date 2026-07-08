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Funcionarios de la Policía del Estado Carabobo detuvieron a un joven de 19 años de edad en el sector Barrio Trapichito, ubicado en la zona sur de Valencia.

Detienen a joven en Valencia Sur

El arresto se concretó luego de que el ciudadano mostrara una actitud evasiva ante la comisión policial que realizaba patrullaje preventivo en el sector.

Al realizarse la inspección corporal, los oficiales incautaron una escopeta calibre 12 con seriales devastados y un bolso sintético.

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Los funcionarios trasladaron al detenido y las evidencias incautadas a la sede policial, donde quedaron a la orden del Ministerio Público.

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