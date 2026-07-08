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Colapsa estructura de una escuela en Carayaca

By Lubin Molero
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Colapsa una escuela en Carayaca La Guaira
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La estructura de la escuela Rafael Rangel, ubicada en la parroquia Carayaca del estado La Guaira, colapsó por completo tras sufrir daños severos por el sismo.

El desplome del plantel quedó registrado en un video de redes sociales. En el mismo se observa cómo las paredes cedieron ante la inestabilidad del suelo y las constantes réplicas que afectan la región.

Colapsa una escuela en Carayaca La Guaira

Se pudo conocer que no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas, quedando el área restringida para la remoción segura de los escombros de concreto.

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