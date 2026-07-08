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Localizan cuerpo de niño argentino en Caraballeda

By Lubin Molero
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Localizan cuerpo de niño argentino
Foto: Cortesía

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Equipos de rescate localizaron este miércoles 8 de julio el cuerpo sin vida de Lucas Gámez, el niño argentino de 9 años de edad que se encontraba desaparecido tras los sismos del pasado 24 de junio en el país.

El hallazgo se registró entre las estructuras colapsadas del edificio Miramar, ubicado en la parroquia Caraballeda del estado La Guaira.

Localizan cuerpo de niño argentino

Labores continuas de búsqueda, ejecutadas durante dos semanas por brigadas especialistas nacionales y de Argentina, hicieron uso de detectores térmicos, pruebas de sonido y excavaciones técnicas para remover el material de concreto en la zona residencial afectada.

Tras la recuperación de los restos, las autoridades competentes iniciaron los procedimientos legales correspondientes al caso.

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