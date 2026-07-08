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La estructura de la Torre David presenta daños tras el doble sismo del pasado 24 de junio, este peligro será atendido informaron en Caracas.

El tanque aéreo del emblemático edificio sufrió daños severos y será demolido de emergencia.

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, anunció que equipos técnicos iniciaron las labores logísticas para ejecutar la demolición controlada del tanque elevado del edificio.

Esto luego de confirmarse que las bases del tanque aéreo en la torre David quedaron severamente comprometidas y presentan peligro para para la zona de Caracas.

El derribo programado de esta pesada estructura aérea busca evitar un colapso mayor y garantizar la seguridad de los ciudadanos y conductores que transitan a diario por las avenidas adyacentes a la edificación

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