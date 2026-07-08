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Por un presunto hurto en Guacara un sujeto quedó detenido, la información la dio a conoce el Cuerpo de Policía Municipal guacareño. El hombre fue capturado en flagrancia al estar al hurtar varios objetos propiedad del parque metropolitano San Agustin.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la mañana de este lunes 6 de julio cuando los funcionarios que patrullaban la zona se percataron del hecho. Al realizar la debida inspección, se constató que el individuo había sustraído las piezas de un baño público

El cual se encuentra en dicho lugar, atentando contra el patrimonio y el sano esparcimiento de la comunidad. El detenido quedó identificado como José Rodrigo Orduz González de 28 años de edad.

Hombre fue capturado por presunto hurto en Guacara

Quien al ser verificado en el sistema de información policial resultó con antecedentes por varios delitos. El mismo fue puesto a la orden de la Fiscalía de guardia del Ministerio Público del estado Carabobo.

Indicó la Policía Municipal de Guacara destacó que estos espacios pertenecen a todos los ciudadanos y reafirmó el compromiso de la seguridad y cero tolerancia contra el vandalismo.

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