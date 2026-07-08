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Un hombre asesinó al marido de su expareja por un presunto ataque de celos, el violento hecho ocurrió en el municipio Guanipa, en la calle Simón Bolívar, del estado Anzoátegui. El hombre que perdió la vida quedó identificado como José Gregorio González Pérez.

Este se encontraba compartiendo con la mujer en la vivienda la noche del lunes 6 de julio de 2026., cuando llegó el sujeto. Este portaba un cuchillo, comenzaron a discutir, luego lo golpeó y lo hirió con el arma blanca en el lado izquierdo del cuello.

González Pérez fue rápidamente auxiliado, luego que el sujeto huyera del lugar, fue llevado a un centro de salud pero ingresó sin signos vitales. A las 10:40 de la noche se confirmó el deceso del hombre.

Hombre asesinó al marido de su expareja por un presunto ataque de celos

Dijo el comisario Daniel Lascano, de la Policía Municipal de Guanipa al diario El Tigrense que el agresor está plenamente identificado. El mismo es buscado desde la noche del miércoles luego de cometer el asesinato.

«Desde anoche estamos desplegados Guardia Nacional Bolivariana, Cicpc, Policía del Estado, Poliguanipa en la búsqueda del ciudadano señalado del crimen. Pero no lo hemos capturado aún», afirmó Lascano.

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