Compartir

Quedó detenida una mujer por agredir a un hombre con un pico de botella, el hecho ocurrió en Maracaibo, estado Zulia. La dama quedó a la orden del Ministerio Público y quedó arrestada por la Policía zuliana.

Atendiendo un llamado de auxilio ciudadano en la Circunvalación Nº 1, funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez); practicaron la detención flagrante de Leidy Sánchez, señalada de infríngeles heridas punzo penetrantes en el cielo a un ciudadano.

Detenida mujer por agredir a un hombre con un pico de botella

La agresión se perpetró utilizando un objeto cortante, específicamente un pico de botella, causando lesiones de gravedad en la región del cuello a un ciudadano. En un hecho registrado en el sector Socorro, parroquia Cecilio Acosta, municipio Maracaibo.

El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital General del Sur. Dr. Pedro Iturbe, para recibir cirugía y tratamiento médico de emergencia. Mientras que la agresora fue conducida al Centro de Coordinación N° 2 Policial Maracaibo Central, a la orden de la Fiscalía 17 del Ministerio.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas