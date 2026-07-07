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El terremoto de Caracas de 1967 tuvo una predicción por parte de una vidente italiana. Era la década de los sesenta cuando Marina Marotti había dicho aquella predicción para una nación suramericana.

Marotti no dijo que era Caracas, solo dijo que un terremoto iba a ocurrir en una capital suramericana. Pero dijo que era una ciudad de fiesta, muchos los asociaban a Caracas por su aniversario.

De hecho la vidente se había hecho viral en los medios por lo que había dicho. Incluso dijo que iba a rezar mucho para que los daños no fueran tan fuertes. Pero aquel sismo del 29 de julio tuvo una magnitud de 7.2 grados.

La predicción de Marina se hizo viral en noviembre de 1966, ya que fue publicada en una revista de circulación nacional. La cual había sido ilustrada con las torres de El silencio tambaleándose.

El terremoto de Caracas de 1967 y la predicción de una vidente italiana

De igual modo, se habló de una mujer estaban operando en Caracas y cuando despertó dijo que el mundo iba a sufrir por lo que le iba a suceder a la ciudad. Desde esa vez comenzaron muchas especulaciones.

Pero el 29 de julio de 1967, a las 8:05 p.m., un fuerte sismo de magnitud 6,6 sacudió a Caracas y al Litoral Central durante aproximadamente 30 segundos. El Impacto: El movimiento telúrico causó la muerte de más de 200 personas, dejó unos 2.000 heridos.

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