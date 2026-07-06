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Un hombre quedó detenido al estar señalado de asesinar a su madre en el Zulia, el triste hecho ocurrió en el sector Tartagal, municipio Miranda de esa entidad. Además de presuntamente quitarle la vida a su madre agredió a su pareja embarazada.

El hecho de violencia ocurrió cuando una discusión entre el hombre y su pareja escaló a la agresión y violencia entre ambos. Estos comenzaron a golpearse y fue cuando la madre de esto intervino.

Señalado de asesinar a su madre en el Zulia

Su hijo identificado como Felipe Montero tomó una silla y comenzó a golpearla. Esta falleció debido a las severas lesiones. El abuelo del hombre y padre de la mujer fallecida también quedó lesionado al intervenir en la discusión.

Montero comenzó a golpearlo también en medio de la discusión. Las autoridades entre ellas la policía científica comenzaron las investigaciones del caso, el cadáver de la mujer fue llevado a una sede de medicina forense en el Zulia.

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