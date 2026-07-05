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Funvisis informó de los sismos ocurridos hoy domingo 5 de julio de 2026

By Danny Valdiviezo
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sismos ocurridos hoy domingo 5 de julio de 2026
Foto: Diario Digital UJAEN

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Funvisis dio a conocer los sismos ocurridos hoy domingo 5 de julio de 2026. El primero se reportó a la medianoche, a las 12:09 minutos en Naiguatá en La Guaira. Con una magnitud de 2.6 grados en la Escala de Richter y una profundidad de cinco kilómetros.

Luego en el estado Sucre, reportaron un sismo de 2.9 grados en la Escala de Richter y con una profundidad de 20.6 kilómetros. El epicentro se ubicó a 22 kilómetros al suroeste de Punta Arenas.

A las 3:21 de la madrugada reportaron un sismo de 2.6 en Barcelona, estado Anzoátegui. Este tuvo una profundidad de 10.1 kilómetros. Este tuvo un epicentro de 20 kilómetros al suroeste de Barcelona.

Ocho minutos después en San Felipe estado Yaracuy reportaron un sismo de 2.7 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 3.8 kilómetros y un epicentro de 18 kilómetros al noroeste de la capital yaracuyana.

Sismos ocurridos hoy domingo 5 de julio de 2026

A las 7:23 minutos de la mañana reportaron un sismo de 2.5 grados y profundidad de cinco kilómetros en Naiguatá. Luego a las 8:26 minutos de la mañana se reportó un temblor en  Boca de Aroa con una magnitud de 2.9 grados y una profundidad de 9.9 kilómetros.

En Boca de Aroa, a las 8:36 reportaron un sismo de 3.1 grados y una profundidad de 5.4 kilómetros, epicentro de 29 kilómetros al suroeste de Boca de Aroa. Luego a las 8:37 reportaron un sismo en Los Teques de 2.5 grados y profundidad de 6.9 kilómetros.

También en San Carlos, estado Cojedes a las 9:37 minutos de la mañana, Funvisis informó de un sismo de 2.8 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 15.8 kilómetros. Al mediodía, 12:21 se informó de un sismo de 2.6 grados en La Victoria.

En La Guaira

A las 2:25 minutos se informó de un sismo de 2.5 grados y profundidad de 5.7 kilómetros en Naiguatá. En La Guaira, reportaron un sismo de 2.6 grados con un epicentro de 10 kilómetros al este de La Guaira.

Mientras que a las 3:20 de la tarde reportaron un sismo de 3.1 grados en la Escala de Richter con una profundidad de cinco kilómetros en Naiguatá.

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