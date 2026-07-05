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Dos tantos de Erling Haaland congelaron a Brasil y Noruega avanzó a cuartos de final de la Copa del Mundo Fifa 2026 al vencer 2×1. El jugador noruego pudo anotar al 79. El encuentro se tornó rápido entre ambas selecciones en el primer tiempo.

Noruega y Brasil se cerraron en un juego ofensivo como defensivo con situaciones de juego difíciles. Brasil se vio complicado en el segundo tiempo, sin poder descifrar la defensa de los vikingos.

Ya para el segundo tiempo, entró Neymar buscando más movilidad como dominio del encuentro. Pero Noruega seguía cerrado en la defensa sin permitir que estos llegaran al arco contrario. Neymar se vio lento en su accionar en los primeros minutos.

Haaland congeló a Brasil y Noruega avanzó a cuartos

Pero mientras Brasil intentaba, Haaland volvió a marcar al minuto 90 el segundo tanto del partido. Noruega seguía cerrado y dando oportunidades a sus jugadores delanteros los cuales dominaban el encuentro.

Una falta en el área, hizo que Neymar cobrara un penal para Brasil colocando el juego 2×1. De esa manera, Haaland llega a siete tantos en el presente Mundial, quedando ahora para la preparación de la próxima fase.

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