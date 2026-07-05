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La muerte de ocho periodistas en La Guaira, fue dado a conocer por el Colegio Nacional en sus redes sociales. Por el doble terremoto del 24 de junio murieron varios comunicadores en el litoral central.

Es por ello que el CNP lamentó la muerte de estos profesionales de la comunicación que residían en la zona del litoral central. El gremio periodístico se encuentra de luto por los fallecimientos.

CNP dio a conocer la muerte de ocho periodistas en La Guaira

Melissa de Sousa Visconti

Oriana Guedez

Sinaí Rivas

Adriany Matute

José Ángel Rivero

Lissi Contreras

Javirer José Rodríguez

Emilys Sánchez

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