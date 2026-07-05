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El número de fallecidos en Aragua fue actualizado en las últimas horas por el gobierno regional. Hoy al 4 de julio hay 15 personas muertas luego de los terremotos del pasado 24 de junio de 2026.

Además de los fallecidos, hay un total de cuatro personas desaparecidas como una rescatada con vida, indicó el gobierno aragüeño que dirige Johana Sánchez. En el municipio Mariño se concentra el mayor número de fallecidos con 13.

Uno en el municipio Tovar en la zona de la Colonia Tovar y uno más en el municipio Bolívar. Turmero, en los edificios del urbanismo Bosque Lindo hubo la mayor cantidad de personas que perdieron la vida.

Un total de 13 personas fallecieron el pasado 24 de junio luego de las seis de la tarde por el derrumbe de los edificios en Turmero. Los cuerpos de rescate de esa entidad estuvieron trabajando en los edificios de Turmero.

Número de fallecidos en Aragua tras los terremotos

Se pudo conocer que una menor de edad fue rescatada, pero lamentablemente su familia había muerto en el derrumbe de los edificios de Bosque Lindo. La joven fue llevada de inmediato a un centro de salud donde permanece recluida.

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