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Los sismos reportados por Funvisis hoy sábado 4 de julio de 2026 en el país, estos son varios indicó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Estos fueron en varias zonas indicó la fundación desde horas de la madrugada.

A las 2:02 de la madrugada reportaron un sismo que tuvo como epicentro Boca de Aroa a 23 kilómetros al sur de ese sector. Con una magnitud de 2.7 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 10.3 kilómetros.

Luego a las 5:58 minutos de la madrugada se reportó un temblor de 2.8 grados en la Escala de Richter. Y una profundidad de 28.2 kilómetros este tuvo una profundidad de 37 kilómetros al este de San Felipe, estado Yaracuy.

Sismos reportados por Funvisis hoy sábado en el país

A las 8:03 minutos Funvisis informó de un sismo en San Felipe, estado Yaracuy. El cual tuvo una magnitud de 2.6 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 12 kilómetros y se ubicó a 21 kilómetros al noreste de San Felipe.

Se pudo conocer de un temblor en San Felipe a las 9:23 minutos de 3.0 grados.También en la capital del estado Yaracuy, Funvisis informó de un temblor de 3.3 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 10.2 kilómetros a las 9:24 de la mañana.

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Luego a las 11:28 de la mañana se informó de un sismo de 2.9 grados en la Escala de Richter y una profundidad de cinco kilómetros. Este tuvo un epicentro de 11 kilómetros al este de San Felipe.3

Luego del mediodía

En horas del mediodía, a las 12:22 minutos se informó de un sismo en San Carlos, capital de Cojedes. Con una magnitud de 3.1 grados en la Escala de Richter y un epicentro de 39 kilómetros.

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