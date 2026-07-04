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Reportaron choque de moto y vehículo en Puerto Cabello

By Danny Valdiviezo
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choque de moto y vehículo en Puerto Cabello
Foto: Noticlipve.

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Danny Valdiviezo
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En horas de la mañana de hoy sábado reportaron un choque de moto y vehículo en Puerto Cabello. El mismo ocurrió en la avenida La Paz del litoral porteño y fue atendido por las autoridades viales del estad Carabobo

Una camioneta Jeep Wagoneer placas AB855SN y una moto fueron los vehículos involucrados en el accidente. Al lugar llegaron comisiones del servicio de emergencia del 0800Bigote y de la Cruz Roja.

choque de moto y vehículo en Puerto Cabello
Foto: Noticlipve.

Choque de moto y vehículo en Puerto Cabello

Dos personas que iban a bordo de la moto quedaron lesionadas y fueron llevadas de inmediato al Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello. Para ser atendidas por el personal de guardia del centro de salud.

El hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con prudencia y responsabilidad cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

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