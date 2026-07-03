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Creaba material para adultos manipulado con IA y quedó detenido

By Redacción Noticias24Carabobo
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Material para adultos manipulado

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Un joven de 22 años quedó detenido al presuntamente crear material para adultos manipulado con inteligencia artificial. Este quedó aprehendido en la ciudad de Maracaibo además de ciberacoso y amenazas de muerte

Oficiales de la policía del estado Zulia aprehendieron a Víctor Jesús Fernández Nieto, de 22 años, denunciado por acoso, amenazas de muerte y vulneración a la intimidad. Esto mediante el uso de tecnologías digitales, en la parroquia Cecilio Acosta, municipio Maracaibo.

El procedimiento se ejecutó durante labores de patrullaje en el sector El Varillal, luego de que una ciudadana abordará a la comisión policial para denunciar a Fernández Nieto. Quien se encontraba cerca de ella, el cual la mantenía bajo constante acoso y amenaza de muerte.

Material para adultos manipulado

Se conoció que el detenido utilizaba la Inteligencia Artificial para alterar y crear videos de contenido pornográfico con el rostro de la denunciante. Material que presuntamente era difundido desde una cuenta de correo electrónico.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 3 del Ministerio Público, organismo encargado de continuar con las investigaciones correspondientes.

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SourcePolicía del estado Zulia (CPBEZ)
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