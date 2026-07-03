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Un registro especial en Patria hay para los afectados por los terremotos ocurridos la semana pasada en el país. El sistema creó un nuevo registro para aquellas personas que quedaron afectadas.

Dicha encuesta tiene como principal objetivo conocer el actual estado de las personas en el país luego de los fuertes sismos del pasado 24 de junio. La misma debes contestarla desde tu cuenta en el sistema Patria.

Registro especial en Patria hay para los afectados por los terremotos

Este registro tiene como principales preguntas las siguientes:

¿Tú y tu familia se encuentra a salvo y sin lesiones?

¿Qué afectaciones recibió tu vivienda principal?. Este tiene preguntas como los daños que sufrió la vivienda. Si la misma presenta grietas, además de problemas con el techo y las paredes de la casa u apartamento.

Luego la pregunta sobre los daños fuertes que tuvo la viviendas, entre ellas grandes grietas, como daños estructurales en columnas y vigas. La cuarta opción es si la misma se derrumbó con los terremotos.

Importante: la persona debe confirmar la dirección donde se encuentra ubicada la vivienda. Recuerda llenar la misma en Patria, si fuiste afectado por los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

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