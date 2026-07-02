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Empezó el pago del bono Patria de 27 mil 500 bolívares, así lo informó la plataforma de las ayudas económicas ayer en horas de la tarde. Se trata del bono Cultores Populares el cual se paga a fin de cada mes.

Este forma parte de los bonos que se entregan a fin de mes, este va dirigido a los cultores populares que están registrados en la Misión Cultura. Las personas que están inscritas en dicha misión recibirán el mensaje mediante el número 3532.

Bono Patria de 27 mil 500 bolívares

Se espera ahora por la entrega del Bono Único Familiar el cual empieza en los primeros días de cada mes. Luego se espera a mediados de mes el pago del Ingreso Integral, primero a los empleados públicos, luego a los jubilados y a pensionados.

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