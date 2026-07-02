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Negocios y comercios en el país se mantienen activos

By Danny Valdiviezo
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Negocios y comercios en el país
Foto: Terra Viajes.

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Danny Valdiviezo
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La mayoría tiene un horario establecido hasta las dos de la tarde, mientras que otros se mantienen abiertos hasta las cuatro de la tarde. Los negocios y comercios en el país se mantienen activos.

La banca nacional mantiene abiertas sus agencias en todo el país, de igual modo los supermercados, como bodegas y minimarkets. Algunos han abierto solo mediodía en algunas zonas del país.

Negocios y comercios en el país se mantienen activos

Mientras que el transporte público se mantiene operativo en gran parte del país, con el pasaje normal. De igual modo, tiendas en los centros de las ciudades están activas desde las nueve de la mañana en adelante.

Las rutas de transporte en gran parte del país están activas, operativas desde tempranas horas de la mañana. En ciudades como Caracas, Valencia además de Maracaibo el servicio del Metro está trabajando.

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