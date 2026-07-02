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Funvisis informó de los sismos ocurridos en la madrugada de hoy jueves 2 de julio de 2026. Los mismos han ido disminuyendo. De igual modo, esta vez los temblores se reportaron en otras áreas en el país.

Teniendo en cuenta que en La Guaira como en Naiguatá se habían concentrado gran parte de los temblores en los últimos días. Zonas como Bachaquero en el Zulia y Biscucuy en Portuguesa vuelven al mapa sísmico.

A las 12:34 minutos reportaron de un sismo de magnitud 2.7 grados en la Escala de Richter. El mismo tuvo una profundidad de 5.8 kilómetros y un epicentro en Bachaquero estado Zulia. A 36 kilómetros de esa localidad.

Funvisis informó de los sismos ocurridos en la madrugada de hoy

Otro sismo reportado por Funvisis fue el ocurrido a las 12:42 minutos de la medianoche, en la zona de Pedregal al occidente del país. Con una magnitud de 3.0 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 1.3 kilómetros.

A las 12:49 minutos de la medianoche reportaron un sismo en Machiques, estado Zulia con una magnitud de 3.2 grados en la Escala de Richter. Y una profundidad de 5.5 kilómetros, este tuvo una magnitud de 68.1 kilómetros.

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En Biscucuy estado Portuguesa en el llano venezolano, a las 4:55 de la madrugada ocurrió un sismo. Este tuvo una magnitud de 2.6 grados en la Escala de Richter y una profundidad de cinco kilómetros.

En La Guaira, reportaron temblor hoy en la mañana

Ya en horas de la mañana de hoy jueves, reportaron un sismo en La Guaira, litoral central de Venezuela. A las 6:52 minutos de la mañana, con una magnitud de 2.6 grados y una profundidad de 27 kilómetros.

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