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Las efemérides de hoy 2 de julio nos recuerdan que un día como hoy murió Nostradamus (1566) Boticario y profeta francés, conocido por su libro Las profecías, publicado en 1555. Entre sus profecías más famosas se encuentra el ascenso de Adolf Hitler y la Segunda Guerra Mundial.

Un día como hoy se celebra el 2 de julio se celebra el Día Mundial de los OVNIS, también conocido como World Ufo Day. Promovido por miles de fervientes creyentes, seguidores e investigadores particulares de este fenómeno.

Batalla de Niquitao (1813). Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la guerra de independencia de Venezuela.

Los hermanos austriacos Rodolfo, Roberto y Fernando Beer, se asocian con el venezolano John Miller y fundan la empresa Savoy Candy Compañía Anónima (1941). En 1988, Savoy es adquirida por la multinacional Nestlé.

Se transmite el último episodio de la segunda temporada de El Zorro, producido por The Walt Disney Company (1959). La serie fue emitida originalmente en blanco y negro, pero en 1992 fue remasterizada y coloreada. Se creó una tercera temporada de cuatro capítulos, emitidos desde el 30 de octubre de 1960 hasta el 2 de abril de 1961.

Se funda Ciudad Guayana en el estado Bolívar, con el objetivo de desarrollar los recursos naturales de la región, especialmente la energía hidroeléctrica y los minerales (1961).

Nace Roberto Blades (1962) Cantautor y músico panameño, hermano del también cantautor y músico de salsa Rubén Blades.

Efemérides de hoy 2 de julio

Muere Felipe Pirela (1972) Cantante venezolano.

Se funda el Diario 2001 en Caracas, Venezuela (1973). Es un periódico popular y accesible para todos los estratos sociales, que se ha destacado por su formato a todo color.

Los restos mortales de Andrés Eloy Blanco son ingresados al Panteón Nacional (1981).

Muere Fred Gwynne (1993) Actor estadounidense, conocido por interpretar a Herman Munster en la serie de televisión La familia Monster.

Día del Editor de Revistas. Día Internacional del Periodista Deportivo.

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