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Estados Unidos avanzó en la Copa del Mundo FIFA tras dar cuenta de Bosnia Herzegovina con pizarra de 2×0. Los norteamericanos dominaron el encuentro de principio a fin ante su rival, el cual mostró pocos ataques.

Folarin Balogun anotó al minuto 45, pero recibió una tarjeta roja al minuto 64 del segundo tiempo. El segundo tanto vino por parte de Malik Tillman anotó para Estados Unidos al minuto 82 del partido. Los estadounidenses se medirán en octavos a Bélgica.

Estados Unidos avanzó y los juegos para hoy jueves en la Copa del Mundo FIFA

Hoy los encuentros inician a las tres de la tarde, España se medirá a la selección de Austria. La selección ibérica saldrá a mostrar su buen fútbol, Austria deberá defender al máximo y tratar de mostrar su ofensiva.

Portugal con Cristiano Ronaldo estará a las siete de la noche midiéndose a Croacia. Este encuentro es uno de los más esperados debido a la gran legión de seguidores que tienen los lusos en los países latinos.

La selección de Suiza es una de las que ha mostrado un buen fútbol, cargado de ofensiva como de defensa se medirán a Argelia. Los argelinos deben mostrar su potencial en el balompié en este juego.

¿Dónde escucharlo?

En Youtube hay sitios como la Secta Deportiva, además de Deportes al Taco y Zona Fútbol de México. Con excelente narración además de datos de los jugadores y de las selecciones donde se pueden escuchar los juegos.

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