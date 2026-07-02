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Fue rescatado un vigilante en La Guaira en el sector de Urimare luego de 120 horas de trabajo hecho por los socorristas. Hernán Alberto Gil, estaba trabajando la semana pasa cuando ocurrieron los dos terremotos.

Desde ese domingo había quedado atrapado en la caseta de vigilancia del centro comercial. Se mantuvo esperando hasta el día domingo cuando un rescatista extranjero hizo la pregunta si había alguien con vida.

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Rescatado vigilante en La Guaira tras 120 horas de trabajo (VIDEO)

Tres llamados hizo el rescatista y tres veces contestó Gil, luego de eso comenzaron las duras labores de rescate que duraron cuatro días. Hoy a las 9:25 de la mañana fue extraído del lugar luego de las labores.

Gil es padre de familia, su esposa estaba esperándolo afuera junto a sus hijos. Este fue llevado a un hospital en Caracas donde permanecerá recluido. Gil fue alimentado e hidratado por sondas por rescatistas estadounidenses.

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