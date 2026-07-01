DeportesPortada

Inglaterra y Kane vinieron de atrás para eliminar al Congo

By Danny Valdiviezo
0
40
inglaterra y kane

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Inglaterra y Kane vinieron de atrás para eliminar a la República Democrática del Congo. Desde el minuto 70, los ingleses comenzaron a llegar, Harry Kane anotó al 75 y luego al 86 para colocar a su selección adelante.

El primer tiempo fue para los africanos, esto buscaba extender el buen momento, luego de irse arriba al minuto 7. De hecho, durante pasajes del encuentro parecía que estos estaban dominando y con la victoria congelada.

Luego del tanto los africanos siguieron con su juego  rápido y ofensivo. Pero Inglaterra se iba adelante pero no cristalizaba. El primer tiempo estuvo amarrado para los ingleses ante el Congo.

Cuando parecía que el dominio del Congo iba para largo, los ingleses buscaron llegar y de esa manera tener la paridad y empezar de nuevo. Los del Congo quedaron silenciados en el encuentro.

Inglaterra y Kane vinieron de atrás para eliminar al Congo

Mientras que Inglaterra iba poco a poco llegando y así lo hizo, Harry Kane llegó y pudo anotar el tanto al 75. Rompió la defensa de los africanos y anotar el tanto para el empate. De esa manera seguía el juego.

El Congo buscaba irse adelante, pero los ingleses atacaban poco a poco pero la pizarra seguía con el empate a uno por lado.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

México avanzó, y los juegos para hoy miércoles en la Copa del Mundo FIFA 2026

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó siete días de duelo nacional
Artículo siguiente
Balance de fallecidos, réplicas y damnificados tras el terremoto del miércoles pasado
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes