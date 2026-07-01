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Inglaterra y Kane vinieron de atrás para eliminar a la República Democrática del Congo. Desde el minuto 70, los ingleses comenzaron a llegar, Harry Kane anotó al 75 y luego al 86 para colocar a su selección adelante.

El primer tiempo fue para los africanos, esto buscaba extender el buen momento, luego de irse arriba al minuto 7. De hecho, durante pasajes del encuentro parecía que estos estaban dominando y con la victoria congelada.

Luego del tanto los africanos siguieron con su juego rápido y ofensivo. Pero Inglaterra se iba adelante pero no cristalizaba. El primer tiempo estuvo amarrado para los ingleses ante el Congo.

Cuando parecía que el dominio del Congo iba para largo, los ingleses buscaron llegar y de esa manera tener la paridad y empezar de nuevo. Los del Congo quedaron silenciados en el encuentro.

Inglaterra y Kane vinieron de atrás para eliminar al Congo

Mientras que Inglaterra iba poco a poco llegando y así lo hizo, Harry Kane llegó y pudo anotar el tanto al 75. Rompió la defensa de los africanos y anotar el tanto para el empate. De esa manera seguía el juego.

El Congo buscaba irse adelante, pero los ingleses atacaban poco a poco pero la pizarra seguía con el empate a uno por lado.

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