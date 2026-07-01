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Los juegos para hoy miércoles en la Copa del Mundo FIFA 2026 son tres, en la fase de Dieciseisavos de Final. Empezando a las 12:00 del mediodía hora de Venezuela con el encuentro entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

La selección del Congo ha sido una de las que ha mostrado avances en el Mundial pero veremos cómo saldrán ante los ingleses. Harry Kane y sus muchachos buscarán frenar a los africanos y avanzar a octavos de final.

A las cuatro de la tarde, hora de Venezuela, Bélgica se medirá a Senegal, el elenco senegalés es otro de los más fuertes. Bélgica tendrá que atacar temprano en este encuentro si piensa avanzar a octavos.

Luego a las ocho de la noche, Estados Unidos se medirá a Bosnia Herzegovina, los norteamericanos parten como favorito en este encuentro de hoy. Estados Unidos es una de las selecciones ofensivas de este Mundial.

México avanzó, y los juegos para hoy miércoles en la Copa del Mundo FIFA 2026

La selección azteca avanzó a octavos al dejar en el camino al combinado ecuatoriano con pizarra de 2×0. Julián Quiñones anotó al minuto 22 para los “manitos”, mientras que Raúl Jiménez marcó al 31.

¿Dónde escucharlo?

En youtube hay varias señales deportivas recomendadas para escuchar los encuentros de la Copa del Mundo. Secta Deportiva de Argentina, al igual que Deportes Al Taco y Zona Fútbol son las recomendadas.

Estos espacios cuentan con buena información, además de análisis y estadísticas como el desarrollo del encuentro del Mundial. La mayoría son de Buenos Aires, capital de Argentina como de México.

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