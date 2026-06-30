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Noruega eliminó a Costa de Marfil llegando con un golazo de Erling Haaland en el segundo tiempo. Y Antonio Nusa al minuto 39 del primer tiempo. Costa de Marfil estaba llegando poco a poco pero Nusa supo adelantar a su combinado.

El primer tiempo tuvo dominado en los primeros minutos por los africanos, pero no concretaron. Noruega quería acercarse pero la defensa de “los elefantes” les cortaba las aspiraciones. Pero estos continuaban al acecho.

Mientras en las tribunas “los vikingos” comenzaban a remar, el uno a uno llegó al minuto 74, Amad Diallo supo enganchar la pelota y silenció a los rojos. Esto hizo que la paridad llegara entre ambos.

Haaland y Noruega eliminaron a Costa de Marfil

Diallo supo llegar y con rapidez colocar el empate, Erling Haaland seguía sin aparecer en el encuentro. El marcaje sobre el “androide” estaba fuerte y lo silenció en gran parte del encuentro. Pero al minuto 86 se desmarcó y anotó el gol del partido.

Costa de Marfil seguía llegando y tuvo varias oportunidades pero sin cristalizar el tanto. El arquero noruego, supo manejar la situación ante el ataque de los africanos.

Ahora contra Brasil

Noruega ahora se prepara para ir contra Brasil el fin de semana en octavos de final.

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