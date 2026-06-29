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Brasil avanzó luego de milagroso gol de Martinelli

By Danny Valdiviezo
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Brasil avanzó
Martinelli hizo el trabajo.

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Danny Valdiviezo
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IOTA Latino
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Brasil avanzó luego de un milagroso gol de Gabriel Martinelli, el jugador pudo anotar el tanto que colocó en octavos a su selección. Japón dio la batalla pero cayó 2×1 en estos Dieciseisavos de Final.

En el primer tiempo, los nipones comenzaron a llegar paso a paso. Buscaban desarticular la defensa. Al minuto 29, Kaishu Sano aprovechó desde afuera y con un disparo de mucha potencia para colocar a los japoneses arriba.

Japón buscó amarrar a los brasileros en el primer tiempo, en cierta parte los brasileros atacaban pero sin mucha contundencia. Fue lo contrario del segundo tiempo, Brasil salió a arrollar y a buscar el gol.

Brasil avanzó luego de milagroso gol de Martinelli

De hecho, varios minutos los brasileros se vieron confundidos en la defensa nipona. Que supo jugarle a los suramericanos. En el segundo tiempo, luego del tanto del empate, Brasil seguía dormida. Solo diez minutos pasaron, cuando Casemiro aprovechó la oportunidad para colocar el encuentro a un tanto por lado.

En el agregado Martinelli supo desmarcarse y colocar el tanto de la victoria ante Japón.

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