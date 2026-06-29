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Falleció Carlos Silva, presidente del Metro de Caracas en Caraballeda

By Danny Valdiviezo
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El ingeniero Carlos Silva murió en Caraballeda. Foto: Radio Miraflores.

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Danny Valdiviezo
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El ingeniero Carlos Silva, presidente del Metro de Caracas murió tras el terremoto que sacudió a la zona de La Guaira. La empresa de transporte emitió un comunicado por el fallecimiento del profesional en el litoral central.

Falleció Carlos Silva, presidente del Metro de Caracas en Caraballeda

La información sobre la muerte de Silva se estaba manejando de forma extraoficial hasta que fue confirmada en horas de la tarde. El Metro de Caracas suspendió operaciones luego de dos réplicas registrada esta mañana en La Guaira.

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SourceGlobovisión
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