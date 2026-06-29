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Balance de fallecidos del terremoto del 24 de junio

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Balance de fallecidos del terremoto del 24 de junio

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Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional dio el balance de fallecidos del terremoto del 24 de junio de 2026. Indicó Rodríguez que el número de fallecidos subió a 1.719 personas luego del movimiento telúrico.

En cuanto al número de heridos, hay en la actualidad un total de 5.034 personas. Hay además 15.866 damnificados, hay 855 edificios afectados, de los cuales hay 189 colapsados, como 15 refugios.

Balance de fallecidos del terremoto del 24 de junio

Dijo que se ha logrado restablecer el servicio eléctrico en más del 70% en el estado de La Guaira.

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SourceJorge Rodríguez
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