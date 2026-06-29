Fue rescatado con vida un joven en La Guaira, tras estar atrapado en uno de los edificios de Tanaguarena durante 106 horas, dijo el diario 2001. Los equipos de emergencia estuvieron trabajando desde hace varias horas.
Rescatado con vida un joven en La Guaira luego de 106 horas
Aaron Levi Cantillo Vargas quedó atrapado en el apartamento desde el pasado 24 de junio. Este dio signos de vida los rescatistas mexicanos como salvadoreños que estaban en el área. Hasta que lograron dar con el.
Los equipos de rescate de varios países junto a venezolanos siguen en la zona de desastre en el estado de La Guaira. Además de zonas en Caracas como Los Palos Grandes.
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